Il violino di Yume Zamponi nella chiesa di Santa. Maria della Piazza

Debutta questa sera (ore 21) nella chiesa di Santa Maria della Piazza ad Ancona ‘Oltre confine’, la nuova rassegna estiva degli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ curata dal direttore artistico Fabio Tiberi. A esibirsi la diciannovenne Yume Zamponi, straordinaria violinista fresca vincitrice del prestigioso Concorso Internazionale ‘Andrea Postacchini’ di Fermo. La musicista italo-giapponese presenta un programma che alterna il violino solo con il duo per violino e pianoforte, assieme alla giapponese Mari Fujino. In programma musiche di Ernst, Ysaÿe, Enescu, Brahms e Milstein. Yume Zamponi ha iniziato a studiare il violino all’età di 3 anni; ha collaborato con artisti come Ioan Davies, Ashley Wass, Robert Levin, Marcel Baudet e il famoso produttore musicale Andrew Keener. Ciò le ha dato la possibilità di esibirsi in luoghi e occasioni importanti (Kings Place Hall di Londra, Festival di Gstaad in Svizzera, Berliner Philharmonie).