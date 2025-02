Il violoncello di Ettore Pagano alla Fenice

Ettore Pagano è il Sinner del violoncello. Parola di Federico Mondelci, direttore artistico di ‘Senigallia Concerti’. La stagione organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Lemuse oggi (ore 17) al Teatro La Fenice vedrà esibirsi Pagano e Massimo Spada, pianista raffinato specializzato nel repertorio della musica da camera, che vanta una brillante carriera concertistica (è anche direttore artistico del ‘Festival della Tuscia’).

Il programma proposto avvicina il pubblico alla musica da camera grazie alla scelta di grandi capolavori e pagine di rara esecuzione come nel caso della ‘Suite Italienne’ di Igor Stravinskij, che apre il concerto, tratta dal balletto ‘Pulcinella’, dove il grande compositore russo attinge a musiche del Settecento di Giovanni Battista Pergolesi, riattualizzandole in un linguaggio moderno ma conservando la leggerezza e l’ironia tipici del compositore jesino.

A seguire due composizioni, autentiche perle del repertorio classico e romantico, la Sonata n.2 in Fa maggiore op.99 di Johannes Brahms e la Sonata n.5 in Re maggiore op.102 n.2 di Ludwig van Beethoven. Su questo repertorio si sono cimentati i più grandi violoncellisti della storia, da Jacqueline du Pré a Mstislav Rostropovich a Mischa Maiski a Natalia Gutman.

Ettore Pagano sembra non temere il confronto con questi giganti della storia del violoncello: la sua carriera, in incredibile ascesa, sembra dargli ragione. Come Sinner, si impone in ogni competizione collezionando quaranta primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali.

A soli 21 anni il violoncellista romano è già uno dei più acclamati artisti della scena internazionale. Pagano, ha conquistato le platee italiane esibendosi con straordinario successo al Teatro alla Scala e nelle prestigiose stagioni sinfoniche dell’Orchestra Nazionale della Rai e dell’Orchestra di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica.

Si è recentemente esibito nel concerto istituzionale organizzato per la Festa della Repubblica al Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella con diretta televisiva su Rai1.

Suona un violoncello Ignazio Ongaro (Venezia, 1777) affidatogli da Setaro Fine Instruments.