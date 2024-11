Il Vismara fa la voce grossa. Ora spetta alla Jesina fare i fatti

Il Vismara fa la voce grossa ad Appignano. Vince, segna tre gol e infila il dodicesimo risultato utile di fila. E primo posto conquistato (in coabitazione con la Fermignanese), in attesa dei risultati odierni proprio della Fermignanese, ma anche della Jesina, quest’ultima ancora imbattuta al pari proprio del Vismara. Una Jesina oggi di scena a Gabicce Mare in una trasferta contro un Gabicce Gradara che punta alla zona playoff. In questa ultima domenica di novembre altre due sfide nel girone A. Il Moie Vallesina che sale a Pergola con entrambe le squadre appaiate in classifica in zona playout. La capolista Fermignanese invece sul campo del Tavullia Valfoglia. Promozione (girone A), dodicesima giornata (ore 14:30). Oggi: Gabicce Gradara-Jesina, Tavullia Valfoglia-Fermignanese, Pergolese-Moie Vallesina (ore 15). Ieri: Barbara Monserra-Biagio Nazzaro Chiaravalle 2-1, Lunano-Marina 1-1, Vigor Castelfidardo-Sassoferrato Genga 3-0, Villa S. Martino-S. Orso 2-0, Appignanese-Vismara 0-3. Classifica: Fermignanese e Vismara 24; Jesina 23; Marina 20; Villa S.Martino e Vigor Castelfidardo 18; Tavullia Valfoglia 17; Gabicce Gradara e Biagio Nazzaro Chiaravalle 14; S.Orso 13; Pergolese, Barbara Monserra e Moie Vallesina 12; Lunano 11; Sassoferrato Genga 9; Appignanese 7. Prossimo turno: Barbara Monserra-Appignanese, Fermignanese-Lunano, Marina-Jesina, Moie Vallesina-Gabicce Gradara, S.Orso-Pergolese, Sassoferrato Genga- Tavullia Valfoglia, Vismara-Vigor Castelfidardo, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Villa San Martino.