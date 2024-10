Il Vismara ferma la Fermignanese e la Jesina ne approfitta: un punto dalla vetta

Sei punti nelle ultime due partite di campionato e la Jesina si porta a un solo punto dalla vetta. La cura Omiccioli sembra funzionare, "anche se non è stato facile - attacca l’allenatore dei leoncelli -. Poi siamo riusciti a sbloccarla, segnando tre gol di buona fattura, ma dobbiamo ancora lavorare molto su varie cose, soprattutto sulla fase di non possesso palla che siamo indietro, anche se la qualità non manca. Facciamo difficoltà ancora nella gestione degli avversari". A facilitare il riavvicinamento ai primo posto ai biancorossi ci pensa il Vismara che ferma la corsa della Fermignanese allla prima sconfitta in campionato. Adesso nel girone A di Promozione immacolate rimangono solo Jesina e proprio Vismara. Per il resto il Marina non va oltre il pari sul campo della Vigor Castelfidardo. Rialza la testa il Moie Vallesina corsaro in trasferta contro il Barbara Monserra. Un pari per il Sassoferrato Genga che serve per rifiatare, anche se alla squadra di Gobbi necessita la vittoria per cercare di lasciare quello scomodo ultimo posto in classifica. La domenica regala solo un punto alla Biagio Nazzaro ripresa nel finale dal S.Orso. In Prima Categoria (girone B) continuano a correre insieme in testa alla classifica Castelfrettese, Fc Osimo e Montemarciano, tutte vincenti. Dietro non molla l’Olimpia Marzocca e la Real Cameranese, quest’ultima alla seconda vittoria di fila. E nel prossimo turno si sfideranno proprio Real Cameranese-Olimpia Marzocca, quinta contro quarta, divise solo da un punto.