Il volo da Milano arriva con 4 ore di ritardo

Disagi per i passeggeri del volo Milano-Ancona, martedì mattina. L’aeromobile in partenza da Linate e diretto all’Ancona International Airport avrebbe accumulato quasi 4 ore di ritardo per decollare intorno alle 13.10 e atterrare soltanto alle 14.13. La partenza prevista era fissata alle 9.10. Inevitabili le ripercussioni per i viaggiatori, alcuni dei quali hanno utilizzato altri mezzi per raggiungere la destinazione finale. Gli altri voli da e per Milano, sin qui, hanno volato sempre con regolarità. Qualche ritardo, in un paio di occasioni, per quelli su Roma. Ma il servizio di continuità territoriale sta incassando buoni numeri e giudizi sostanzialmente positivi.