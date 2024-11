Il volo della speranza verso Roma: "Mia figlia di 1 anno ora è stabile. Ma abbiamo vissuto un vero inferno"

E’ nelle migliori mani sanitarie possibili in Italia adesso. Ha solo 22 mesi, è residente a Recanati, figlia di un giovane papà osimano quella piccola trasportata su un aereo militare dall’ospedale Salesi a quello del "Bambino Gesù" a Roma l’altro giorno, dopo il peggioramento delle sue condizioni. La bambina aveva già passato un periodo molto difficile. Si stava per riprendere dalle cure intraprese dopo il trapianto di fegato. Poi è sopraggiunta una polmonite, aggressiva, che non le avrebbe permesso di raggiungere Roma in ambulanza. Non sarebbe riuscita a reggere a tante ore nel mezzo sanitario. Ci è arrivata in volo, appunto, con l’Aeronautica militare. Dal nosocomio di Macerata, prima, era stata portata al Salesi in condizioni critiche. Da lì la decisione del trasferimento a Roma. "E’ stato un inferno – racconta il padre direttamente dal nosocomio della capitale dove si è precipitato – Adesso è stabile, è collegata a un macchinario per l’ossigenazione 24 ore su 24. Stiamo attendendo i risultati delle analisi per capire se l’infezione è stata causata da un virus, un batterio o da un fungo. E’ importantissimo capirlo per il prosieguo della terapia. Ci dicono che non è in pericolo di vita imminente".

La bambina è affetta da una malattia metabolica rara scoperta tre giorni dopo la nascita. Tutto è partito giovedì scorso quando le era stato somministrato il vaccino antinfluenzale. Il giorno dopo ha iniziato a vomitare. La preoccupazione è diventata panico. "E’ stata sottoposta a trapianto del fegato quando aveva 13 mesi e da quel momento è iniziato un iter complesso di cure – ricorda il padre – non solo a livello di cure ma anche di ’comportamento’ da parte di tutti coloro che le stanno attorno. I bambini che subiscono un trapianto possono essere soggetti a virus e batteri molto più di altri".

A capire la gravità di quello che stava accadendo è stato proprio l’ospedale di Macerata: "La dottoressa Martina Fornaro ha compreso subito la criticità. Mia figlia non reagiva alle cure e ha preferito attivare subito la Rianimazione pediatrica del Salesi. Tutte le equipe mediche si sono prodigate con ogni mezzo per aiutarla. Siamo in fortissima apprensione ma crediamo fermamente nel suo ricovero". La piccola è la terza volta che viene ricoverata a Roma. Stavolta i medici hanno attivato la procedura dell’Ecmo, l’ossigenazione extracorporea. "E’ stato difficilissimo guardarla in quelle condizioni", dice il padre.

Grande la solidarietà ricevuta in queste ore non appena la notizia ha iniziato a diffondersi sia a Recanati che a Osimo. I genitori non potranno riabbracciarla subito, ci saranno altri step importanti adesso che le terapie mediche sono iniziate per poterla riavere accanto a loro.