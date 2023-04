"Il volo di Venere", nuova mostra di Stroli

Torna a esporre da oggi a Jesi, dopo quattro anni, Lino Stronati, in arte Stroli, con una nuova produzione nata da suggestioni sui miti greci e sugli dei condivise con la scrittrice, poeta e performer Gabriella Cinti cui la mostra è dedicata. Si intitola "Il volo di Venere" e si trova nei locali della nuova galleria "Feu! Lab", in viale Trieste 13. La mostra resterà aperta fino a sabato, con apertura pomeridiana tutti i giorni, dalle 17.30 alle 20 (ingresso libero). "Il volo di Venere" è la promessa di una nuova avventura a bordo degli ormai famosi uomini-uccello che l’artista lascia librare in voli di denuncia e, come in questa produzione, di speranza, sopra il terreo mare, e dolorante, delle miserie umane. Tutte le nuove opere in mostra sono realizzate con i colori blu cobalto, rosso strada e giallo cromo, in un mix che spinge potentemente tra terra e cielo i soggetti di Stroli.