Il voto alle Regionali scuote la politica "Il centrosinistra è morto, cambiamo"

di Pierfrancesco Curzi

"Il centrosinistra è morto". Un’affermazione pesante e diretta quella proposta da Francesco Rubini, ad oggi terzo candidato ufficialmente in campo alle prossime elezioni Comunali. La sua analisi muove da uno scenario generale dopo le elezioni Regionali in Lazio e Lombardia per arrivare fino alla sfera locale dove lui e il movimento che rappresenta, Altra Idea di Città, sono coinvolti nella ricerca di una coalizione allargata a sinistra per tenere testa a Ida Simonella e Daniele Silvetti. Il giovane avvocato anconetano rincara la dose: "Il centrosinistra semplicemente non esiste più. È una formula politica morta – sostiene Rubini in maniera molto dura – Non rappresenta più nessuno ed è incapace di andare oltre il voto di pochi gruppi di interesse e dei ceti più agiati e garantiti. Dall’altra parte il M5S, nel suo nuovo corso progressista e ambientalista, da solo non basta e la sinistra di alternativa fatica a ricostruire se stessa. In un Paese dove la destra dilaga, per interrompere la voragine dell’astensionismo, serve quindi sperimentare, a partire dai territori, coalizioni sociali e politiche coerenti, radicali e coraggiose. Forze guidate da una nuova classe dirigente, lontana da clientele e consorterie, presente sul territorio e riconoscibile. Mi rivolgo direttamente agli anconetani, che dite? Iniziamo dalle elezioni comunali anconetane del prossimo maggio? Noi ci siamo, e non da oggi".

Un messaggio che in un certo senso è rivolto anche ai suoi colleghi di coalizione, dai grillini ai Verdi passando per il civismo. Domani i rappresentanti di questo fronte cosiddetto ‘progressista’ si incontreranno per decidere quale strada imboccare, partendo dal candidato a sindaco condiviso. Anche se non sono da escludere spaccature insanabili, e per la sinistra non sarebbe certo una novità.

Intanto su Ancona i primi sondaggi ufficiosi darebbero il candidato della destra Silvetti in vantaggio sulla Simonella. Al netto dell’efficacia dei sondaggi, uno scenario possibile: "I sondaggi spesso lasciano il tempo che trovano soprattutto se commissionati da una sola parte e senza considerare tutte le parti in campo – commenta Rubini – D’altra parte è chiaro che il vento nel Paese soffia a destra e che, anni di mal governo di centrosinistra, contribuiscono ad immaginare un vantaggio di Silvetti già oggi. Ritengo però che molto dipenderà dalla capacità di mettere in campo una seria coalizione di alternativa capace di puntare al ballottaggio e sorprendere una città sonnolente".