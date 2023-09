Il Waterfront procede. Tra nuove luci e shuttle

Dalla nuova illuminazione allo shuttle che collegherà il porto alla città: gli interventi già attuati e quelli da attuare per il Waterfront, che può contare su una dotazione di oltre 6 milioni grazie ai fondi Por Fesr, sono stati illustrati giovedì scorso dal Comune ai vari stakeholder presso Palazzo degli Anziani. Tra questi la rapporteur della DG Regio della Commissione Europea, Jo Govaerts, i referenti dell’Autorità di Gestione della Regione e i rappresentanti degli Enti partner (AdSP e Soprintendenza). Gli interventi inclusi nella Strategia Iti Waterfront includono la nuova illuminazione del fronte mare in ambito urbano, l’eco shuttle di collegamento Porto AnticoCittà, il bando a sostegno delle micro, piccole e medio imprese emanato in seguito all’emergenza Covid-19, il restauro e la valorizzazione degli spazi di valore storico nell’ambito del percorso archeologico Palazzo Anziani, Sacello medievale Piazza Dante Alighieri, Casa del Capitano.

All’incontro è seguito un sopralluogo nell’area del centro storico attraverso un itinerario suggestivo che ha consentito di raggiungere i siti chiave illuminati mediante il nuovo sistema ad alta efficienza energetica (Duomo, Chiesa del Gesù, palazzo Anziani, via della Loggia, chiesa di santa Maria della Piazza, Lungomare Vanvitelli). Erano presenti oltre al sindaco Silvetti e all’assessore regionale Goffredo Brandoni numerosi dirigenti e funzionari e progettisti della nuova illuminazione, caratterizzata dalla riduzione dei consumi energetici con notevole riduzione dell’inquinamento luminoso. L’intervento ITI Waterfront 3.0 riveste un ruolo importante per la città, come ha sottolineato Silvetti, per restituire significato al sistema degli spazi pubblici attraverso la valorizzazione di contesti storici riconosciuti dalla comunità come luoghi identitari e di grande capacità attrattiva.