"Il web diventa problema con il materiale porno"

di Silvia Santini

Quattro ore di riflessioni e scambio di idee su bullismo, cyberbullismo, social, indagini e reati in cui, qualche ragazzo, si è aperto raccontando quanto gli è accaduto. Nulla di negativo ma di certo non sapevano in che pericolo si sarebbero potuti cacciare. Sei classi del liceo Scientifico Corridoni Campana di Osimo hanno preso parte alla lezione tenuta da Luca Russo, analista forense, impegnato da anni alla lotta dei crimini informatici, pedofilia e cyberbullismo, che porta nelle scuole il suo progetto, "Ragazzi in rete", organizzazione vicina ai ragazzi e a tutte le vittime di reati informatici. "Si è parlato della superficialità nell’uso dei social e quanto può accadere con l’uso dei telefoni perché le sim sono intestate ai genitori. Esiste il rischio di trovarsi papà indagato per il reato di pedopornografia anche se l’invio è stato fatto dal figlio: come trofeo, spesso e soprattutto quando si lasciano, giovanissimi inviano foto della propria ex nuda ad amici e gruppi. E’ detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Poi mi hanno fatto domande dirette sull’utilizzo del telefonino, un ragazzo in media lo sua tra le quattro e le sei ore e accavalla l’uso del telefonino alle cose importanti che potrebbe essere il pranzo o lo studio". Ad affermarlo è lo stesso Russo, che si occupa di indagini informatiche dal 2004 collaborando a molti casi di rilievo anche nazionale (l’ultimo l’omicidio di Pierina Paganelli a Rimini), ha fatto riaprire il caso Liliana Resinovich a Trieste e adesso si sta occupando di quello di Alessandra Ollari scomparsa da Parma nel giugno scorso. Onesti e spontanei i ragazzi che si sono aperti raccontando anche le loro storie: "Non sottovalutiamo questa generazione che è molto più avanti di quanto non immaginiamo, i veri limiti vengono posti dal comportamento di noi adulti nelle nostre case". Russo ha terminato l’incontro facendo leva su aspetti come l’empatia e la fragilità: "Quest’ultima non deve essere vista come un punto debole ma di forza per prendere consapevolezza della grandiosità che c’è intorno a noi. La fragilità deve farci sentire forti". A gennaio sono già stati fissati incontri a Castelfidardo per ragazzi e genitori e in seguito se ne sta organizzando un altro, con la partecipazione di un magistrato, un consigliere del Csm, su legalità, femminicidio e fasce deboli. "L’argomento purtroppo si rinnova perché ogni anno accadono fatti che spingono le istituzioni a continuare a sensibilizzare su tali temi".