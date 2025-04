Ilary Pistola brilla al torneo J200 di Firenze: talento marchigiano in ascesa

La giovane tennista marchigiana Ilary Pistola, allenata da Andrea Ramundo del Circolo Tennis Montemarciano, ha recentemente messo in mostra il suo talento al torneo J200 di Firenze, distinguendosi sia nel singolare che nel doppio. Si tratta dell’ennesimo risultato di prestigio della giovane promessa del tennis regionale e azzurro, figlia d’arte, visto che il padre Andrea è anche lui impegnato attivamente nello sport, ma in tutt’altro settore, essendo coach di serie A di pallavolo femminile.

Ilary, che già da giovanissima ha messo in luce il suo talento, è reduce da un 2024 importante in cui ha portato a casa in pochi mesi ben tre tornei, ma anche nell’inizio del 2025 si sta mettendo in grande luce. Nel tabellone del singolare del recente torneo di Firenze la sedicenne Pistola, classe 2008, attualmente classificata ITF 165 con un live ranking di 164 (+1), ha mostrato oltre che grinta e determinazione, i progressi fatti negli ultimi periodi. Dopo aver superato brillantemente i primi turni, la giovane italiana ha affrontato Emily Victoria Eigelsbach (Germania) ai sedicesimi di finale, imponendosi con un 64 63 più combattuto di quanto potrebbe fare intendere il risultato conclusivo.

Nel turno successivo, agli ottavi di finale, Pistola ha conquistato una vittoria ancora più significativa eliminando la svedese Lea Nilsson, testa di serie numero 3 del torneo e numero 39 del ranking mondiale juniores, con il punteggio di 63 26 75. Come riportato dalle statistiche, Nilsson rappresenta la giocatrice più quotata battuta quest’anno dalla marchigiana: un risultato eccelso, contro una delle giocatrici top della categoria giovanile a livello europeo. Il percorso della Pistola si è interrotto ai quarti di finale contro la ceca Denisa Zoldakova (numero 158 ITF), che ha prevalso in due set equilibrati nonostante il punteggio riporti un inappellabile 62 62. La ceca ha vinto con merito ma non ha dominato contro la sedicenne di Montemarciano, che ha lottato strenuamente prima di arrendersi ad una avversaria comunque quotata.

Nel torneo di doppio, Pistola ha fatto coppia con la russa Aleksandra Iankovskaia. Le due hanno superato il primo turno contro la coppia Fiorillo/Mais con il punteggio di 63 63, ma si sono fermate ai quarti di finale contro la coppia numero uno formata da Bennemann/Pohle, cedendo per 75 61. Positivo in particolare il primo set, estremamente equilibrato contro la coppia favorita nel torneo fiorentino. Il bilancio del torneo toscano, disputato su terra battuta, è decisamente promettente per la giovane tennista marchigiana, che continua il suo percorso di crescita nel circuito internazionale con risultati incoraggianti e che lasciano ben sperare per il resto della stagione.

