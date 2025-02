Illeciti nei bar: multe per 4mila euro

Ammontano a quasi 4mila euro le sanzioni elevate nei bar di Jesi che, in occasione dei consueti servizi di controllo del territorio di martedì, sono stati passati al setaccio dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale. La cifra è relativa a sei illeciti amministrativi riscontrati in due attività differenti sulle cinque controllate. Le verifiche sono state poi estese all’identificazione a campione continuo delle persone (108 in tutto) e agli accertamenti sulla circolazione stradale (35 veicoli). Gli agenti hanno proseguito l’azione di monitoraggio delle aree più sensibili della città e, in particolare, via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe, piazzale San Savino, il centro storico, via San Francesco, via Trieste e via XXIV maggio.