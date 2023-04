Illegalità e ambiente, carabinieri ed Enel insieme

Carabinieri ed Enel ancora più vicini per la prevenzione e il contrasto all’illegalità, la tutela dell’ambiente e del territorio: sono stati questi i temi dell’incontro tra il Comando Provinciale Carabinieri di Ancona ed Enel, tenutosi nella sede di via della Montagnola, volto a dare attuazione territoriale di quanto previsto dal protocollo sottoscritto tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e l’Azienda, focalizzato sulla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la lotta ai cambiamenti climatici e il contributo per uno sviluppo economico sostenibile.