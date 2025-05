"Illuminate a giorno tutto il centro"

Chiara Giangiacomi lavora in profumeria lungo corso Garibaldi: "Per il prossimo restyling del corso mi metto anche nei panni del sindaco Silvetti, è difficile accontentare tutti. Se dovesse fare una scelta per dare un volto diverso a questa città, che è bella anche se un po’ grigia, dovrebbe prima di tutto illuminare, tante luci, che sono capaci di rendere tutto migliore, più attrattivo, specialmente d’inverno, quando si fa notte. Dovrebbe illuminare a giorno il centro di Ancona. E poi fare qualcosa contro il degrado. E’ un problema comune anche ad altre città, ma noi abbiamo il negozio anche a piazza Roma e ci arrivano le pallonate di chi gioca lì davanti, le clienti hanno paura ad attraversare la piazza, servirebbe più sorveglianza. E servirebbe anche attirare maggiormente chi viene dalla periferia. Ma le luci per prima cosa".