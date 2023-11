Illuminazione pubblica in tilt: scattano le proteste

Guasto all’illuminazione pubblica in diverse zone della città e a Marischio, raffica di segnalazioni: il Comune interviene e allerta le forze dell’ordine per intensificare i controlli e garantire la sicurezza pubblica. "A seguito delle segnalazioni pervenute relative alla mancata accensione dell’illuminazione pubblica nella frazione Marischio e in via Loreti – spiegavano giovedì pomeriggio dall’amministrazione comunale - si comunica che i tecnici comunali sono intervenuti in due successive operazioni riuscendo a ripristinare l’accensione nella frazione con esclusione di una zona, interessata da un guasto più importante, per il quale verrà disposto nella giornata di domani (ieri, ndr), un ulteriore intervento". La stessa situazione si presenta in via Loreti, dove la pubblica illuminazione, a causa della vetustà dell’impianto, presenta un guasto che "nonostante i tentativi operati dal personale del Comune, non è stato possibile risolvere e per il quale verrà affidato l’incarico a tecnici esterni" spiegano ancora dalla giunta Ghergo.

Poi le rassicurazioni ai cittadini che hanno lamentato i disagi e manifestato preoccupazioni per la sicurezza: "Si rassicura la popolazione interessata dal disagio creatosi che le forze dell’ordine sono state avvisate al fine di intensificare l’attività di controllo delle zone interessate e che si stanno compiendo tutte le azioni necessarie a riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile". A Marischio in particolare nelle scorse settimane, dopo una nuova ondata di furti in casa, i cittadini arrabbiati per il timore di dover vivere nell’angoscia di trovarsi dei malviventi in casa o nei suoi dintorni, avevano lamentato le criticità relative ai lampioni e all’illuminazione pubblica.

Intanto proseguono anche gli interventi di manutenzione del verde cittadino sempre per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica viste le recenti cadute di alberi e rami nei parchi e sulle strade cittadine. In questi giorni sono in corso una serie di lavori nelle vie della città per sistemare gli alberi. A seguito delle allerte meteo delle ultime settimane, oltre alla chiusura dei parchi, l’Amministrazione Ghergo ha stanziato con somma urgenza 55mila euro: 25mila per la messa in sicurezza dei parchi e 30mila per interventi su fiumi e frazioni necessari per rimuovere alberi pericolanti, rami spezzati e i residui degli alberi caduti sotto l’effetto delle raffiche di vento.

Sara Ferreri