Imbarcano acqua, salvati in due

Quando hanno visto che il natante imbarcava acqua hanno lanciato subito l’allarme, chiamando il 112. Paura ieri per una imbarcazione che si trovava davanti allo specchio di mare del Trave. Attorno alle 14 due persone a bordo si sono trovate in difficoltà perché il natante, un modello di quelli a motore, stava perdendo la capacità galleggiante per via di una infiltrazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un gommone e un mezzo dei sommozzatori. Contemporaneamente è partita da Portonovo anche l’unità di salvamento che fa base fisse nella baia, per raggiungere gli occupanti e dare loro assistenza. I pompieri sono saliti a bordo del natante e hanno tamponato la falla da cui entrava l’acqua. I vigili del fuoco hanno poi proceduto a trainare il mezzo fino al porto turistico di Marina Dorica. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di porto che ha presidiato le operazioni di soccorso. I due occupanti del natante stavano bene e non hanno avuto bisogno delle cure sanitarie. E’ già il secondo mezzo che i pompieri traino al porto turistico, in meno di tre settimane, e interessato da una falla che fa imbarcare acqua. Le operazioni di soccorso sono state viste da diversi bagnanti che si trovavano in barche vicine. Il pericolo più grosso era che l’imbarcazione affondasse, rendendo così difficile il recupero.