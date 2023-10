Imbrattata la torre dell’acquedotto di Montemarciano, nel mirino degli agenti della Municipale è finito un gruppo di giovani che è stato trovato nei pressi del monumento che risale all’800 quando la vernice era ancora fresca.

Potrebbero essere loro i responsabili: sotto la panchina dov’erano seduti è stata infatti trovata una bomboletta spray.

I sei giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ascoltati dagli agenti che hanno provveduto ad avvisare anche i genitori dei minori.

In procura è stata sporta una denuncia contro ignoti. Il monumento è stato ripulito, ma si continua ad indagare.

Una bravata che potrebbe costare cara nell’eventualità vengano identificati i responsabili. Non è la prima volta che venga preso di mira un monumento: era già accaduto con il Monco in piazza a Senigallia, imbrattato anche lui come la fontana dei Leoni di Piazza del Duca dove l’acqua da trasparente era diventata rossa. Problemi che potrebbero essere risolti con la presenza di telecamere, un servizio che sempre più privati stanno attivando autonomamente proprio per difendersi dai vandali.

Non solo monumenti, ma anche abitazioni, auto e attrezzature dei parchi, per non parlare di quelle degli stabilimenti balneari, da anni ormai presi di mira da ubriachi durante la Movida.