Imelde Spaccialbelli in pensione, commosso saluto a Senigallia dal Sindaco Olivetti

La segretaria comunale Imelde Spaccialbelli va in pensione. "La Dott.ssa Spaccialbelli in questi due anni e mezzo durante i quali ha prestato il suo servizio nel nostro Comune" ha detto il Sindaco Massimo Olivetti "Ha dimostrato non solo la sua grandissima professionalità e la sua preziosissima ed infaticabile dedizione al servizio. qualità che conoscevamo benissimo e che ci hanno determinato appena eletti a sceglierla in quel ruolo. Ci ha colpito tutti, sorprendendoci, per la grande umanità che ha messo nel suo lavoro – spiegano gli Amministratori - Ha infatti dispensato consigli ed incoraggiamenti sia a noi amministratori che a tutti i dipendenti, con una generosità e presenza encomiabili.Ci ha sin da subito conquistati e le abbiamo voluto tutti un gran bene, la riprova è stata negli occhi lucidi che oggi avevamo in sala consiliare, alla fine della giornata lavorativa, quando ci siamo congedati da lei". La Dott.ssa Spaccialbelli, a sua volta visibilmente commossa per il grande affetto ricevuto, ha ringraziato tutti coloro che hanno condiviso con lei questa ultima fase della sua lunga ed importante carriera professionale: "Sono stata davvero felice di aver trascorso questi anni qui a Senigallia" ha detto nel suo discorso "non solo perché hanno coronato il mio percorso lavorativo, ma soprattutto perché mi hanno permesso di incontrare e collaborare con ognuno di voi".