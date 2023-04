"Immaginare prima", l’Oscar Ferretti raccontato da Miliozzi

È l’uomo che conosce la carriera del tre volte Premio Oscar Dante Ferretti meglio di chiunque altro. Meglio dello stesso Ferretti. E’ David Miliozzi, che oggi pomeriggio (ore 17.30) al Museo Omero presenterà il libro scritto insieme a quello che è considerato il più grande scenografo del mondo. ‘Immaginare prima’, edito da Jimenez, sarà al centro di un incontro condotto dalla giornalista Lucilla Niccolini, organizzato in collaborazione con libreria Fogola Fàgola. Se esiste qualcuno in grado di ‘immaginare prima’ il mondo che lo spettatore vedrà sullo schermo è Dante Ferretti, vincitore di tre Oscar (per ‘The Aviator’, ‘Sweeney Todd’ e ‘Hugo Cabret’).

In questa autobiografia, scaturita da lunghe conversazioni con lo scrittore David Miliozzi, Ferretti racconta di essere nato ‘due volte’ a Macerata: la prima il 26 febbraio 1943, la seconda quando la casa di famiglia fu demolita da un bombardamento e lui miracolosamente estratto vivo dalle macerie.

Miliozzi ripercorrerà la carriera e il percorso umano del Maestro attraverso ricordi e aneddoti di un uomo umile, tenace e geniale riuscito a diventare il simbolo di quel "saper fare" italiano che ha reso celebre il nostro Paese, ottenendo una popolarità che si può mantenere solo restando onesti con sé stessi e vicini alle proprie origini.