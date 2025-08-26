Immensamente Sofia Raffaeli. Una stella nata in una palestra: "Noi le diamo solo tanto amore"

Quando il talento incontra il coraggio, nasce una campionessa. Quando a sostenerla c’è una città intera, nasce una leggenda. Sofia Raffaeli, la "formica atomica" cresciuta nella storica palestra della Ginnastica Fabriano, ha scritto un’altra pagina straordinaria della ginnastica ritmica mondiale, lasciando il segno ai 41esimi Campionati del Mondo di Rio de Janeiro. Non solo per le medaglie — un oro e due bronzi — ma per il significato profondo che esse racchiudono: resilienza, classe, rinascita. Sofia Raffaeli, la farfalla nata a Chiaravalle e cresciuta nel vento di Fabriano.

Fu un regalo semplice a cambiare il destino della ginnasta più forte d’Italia. All’epoca, Sofia aveva solo sette anni, ma già da tre si muoveva con grazia nell’artistica tra trave, parallele e cavallo, allenandosi nella storica società di ginnastica artistica di Chiaravalle, sotto l’occhio attento dell’allenatrice Tonti. Quell’incontro inconsapevole con i piccoli attrezzi della ritmica fu una rivelazione. La bambina che volteggiava tra gli attrezzi classici decise di cambiare rotta, affascinata da quegli oggetti leggeri che danzavano nell’aria (cerchio, palla, Clavette e nastro che allora si chiamava fune. La svolta giunse con il trasferimento a Castelferretti, dove una giovane società di ginnastica ritmica prometteva di formare nuovi talenti. Lì scoccò la scintilla e l’incontro particolare con Julieta Cantaluppi, ex campionessa italiana e già allora dotata di un fiuto eccezionale per le promesse. Bastarono pochi allenamenti perché notasse il talento ancora acerbo di quella bambina minuta ma capace di volteggiare nell’aria con ogni movimento. Era nata una stella, la più lucente del firmamento. E, con lei, un sodalizio che avrebbe fatto la storia.

Da allora, tanta acqua è passata sotto i ponti. Sofia è cresciuta, è maturata, e ha trasformato quel primo incanto per la palla in una vera e propria missione sportiva. Oggi è senza dubbio la ginnasta italiana più titolata nella storia dell’individuale, capace di scrivere pagine memorabili della ritmica azzurra con il talento, la determinazione e la grazia che la contraddistinguono.

Nel corso della sua carriera, ha conquistato titoli mondiali, due medaglie di bronzo ai Mondiali 2025, il bronzo olimpico ai Giochi di Parigi 2024 e, soprattutto, il titolo di campionessa mondiale al cerchio, consacrandosi tra le stelle assolute di questo sport. Un palmarès straordinario, costruito non senza ostacoli, ma sempre con la capacità di reinventarsi e andare oltre.

Il suo cammino, infatti, non è stato lineare. Dopo anni di successi sotto la guida della Cantaluppi, e poi con la Mancinelli, Sofia ha affrontato anche cambiamenti significativi sul piano tecnico e personale. Da circa un mese, ha intrapreso una nuova fase della sua carriera, trasferendosi da Fabriano — la palestra dove è cresciuta — a Desio, affidandosi alla sua nuova tecnica , Biliana Dyakova (ex coreografa della Ginnastica Fabriano) e, a un nuovo ambiente.

Quando si guarda Sofia Raffaeli volteggiare in pedana, si rimane incantati dalla precisione, dall’eleganza, dalla forza silenziosa dei suoi gesti. Ma dietro ogni movimento perfetto, dietro ogni medaglia conquistata, c’è molto di più di talento e allenamento: c’è una rete invisibile di affetto, sacrificio e presenza silenziosa. C’è, soprattutto, una famiglia che ha scelto di rimanere ai margini della ribalta, ma sempre al centro del cuore dell’atleta. Abbiamo parlato con Milena, la mamma di Sofia, per capire cosa significhi vivere da vicino — ma anche da lontano — il percorso straordinario di una figlia che ha scelto la strada del massimo impegno. Le sue parole raccontano una normalità che, proprio per questo, ha qualcosa di speciale. "L’amore che ha per questa disciplina è quello che viene fuori quando è in pedana. È lì che lo si vede davvero. Tutto quello che c’è dietro… si intuisce, ma non si vede: il lavoro, la fatica, le rinunce. E poi ci siamo noi, la famiglia. Siamo sempre lì, a sostenerla, anche se non ci si vede. E credo che sia giusto così". "Noi la sosteniamo - continua - nei momenti buoni e in quelli difficili. Tutto questo sembra strano da fuori, ma non c’è niente di più. Siamo una grande famiglia che si vuole bene, punto. Siamo veramente una famiglia normale. Stiamo con lei, viviamo con lei — quando possiamo — e l’appoggiamo in questa grande cosa che è tanto impegno, ma anche tanto amore".