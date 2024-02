Immigrazione clandestina nel mirino

Contrasto all’immigrazione clandestina con il quartiere del Piano osservato speciale dalla polizia. In due anni di attività del servizio Alto Impatto sono stati 123 i provvedimenti di espulsione del prefetto, 132 gli ordini del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, 10 gli accompagnamenti al Cpr, 11 quelli alla frontiera. Sul fronte dei controlli agli esercizi commerciali invece sono stati elevati 17 provvedimenti di sospensione dell’attività, oltre 15 esercizi chiusi per gravi carenze igienico sanitarie, oltre 50 verbali di contestazioni e violazioni amministrative in materia di mancanza di cartellonistica obbligatoria, carenze igienico-sanitarie e attività di pubblico spettacolo senza licenza. Nel corso di tutto il 2023 non si sono rilevate risse o gravi episodi di violenza urbana e sono state segnalate sporadiche liti-aggressioni, soprattutto tra conoscenti per motivi di convivenza, prevalentemente dovute all’abuso di alcool. L’attività realizzata in questi due anni ha infine consentito la denuncia per stato di arresto di 23 persone, la denuncia in stato di libertà di 138 individui, la segnalazione di oltre 100 consumatori di sostanze stupefacenti e la contestazione a 56 persone della sanzione amministrativa della ubriachezza manifesta e molesta.