"Immobili abbandonati Uno schiaffo al decoro"

"È curioso leggere che dopo dieci anni in cui si è data poca pubblicità, la politica locale si interessi di un locale storico e strategico come quello dell’ex bar della Stazione. Infatti, perché in questi anni non ho visto la stessa determinazione e tempestività con i due immobili posti all’uscita della stazione, l’ex Caffè Bedetti e quello posto all’incrocio tra via Verdi e la Flaminia?". La candidata sindaca con la lista civica Falconara Libertas, Anna Grasso punta il dito sull’amministrazione comunale in merito al degrado del centro e non le manda a dire sulle condizioni degli immobili abbandonati: "Sono divenuti uno ’schiaffo’ al decoro cittadino e rifugio di senza fissa dimora – accusa –. Sono lì da anni e ultimamente anche pericolanti, vedi le transenne poste sul marciapiede che oltre ad intralciare il passaggio sono divenuti arredo urbano. Bel biglietto da visita che viene offerto a chi uscendo dalla stazione di Falconara, vede come prima cosa transenne e un edificio in stato di abbandono. A poco è servito coprirlo con gigantografie raffiguranti la nostra amata cittadina, ricordiamo che esistono le ordinanze sindacali per tutelare la pubblica incolumità che vanno oltre a quella che può giustificare un ’non si può fare nulla’". Per la Grasso "sarebbe ora di ridare o riaprire a Falconara anche dei servizi igienici pubblici nel centro cittadino degni di questo nome". In chiusura lamenta l’assenza di "una progettualità sul rilancio del commercio a Falconara" e promette, in caso di futura elezione alle Amministrative di primavera, "il mio primo impegno per le attività economiche sarà abbassare la Tari ed eliminare l’imposta sulle insegne commerciali". La campagna elettorale è solo agli albori, ma con essa si accendono le prime schermaglie verbali tra i vari schieramenti politici.