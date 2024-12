Immobiliarista ucciso da infarto nello studio legale

Va dall’avvocato per una causa e viene stroncato da un infarto fulminante. Il dramma si è consumato ieri mattina, in via Matteotti 54, nello studio dell’avvocato David Favia, A perdere la vita è stato un agente immobiliare di 63 anni, Alberto Rossi, originario di Milano, amico e cliente di Favia. Inutili i soccorsi del 118 e della Croce Gialla. Rossi era arrivato da poco in studio, attorno alle 10, per firmare delle pratiche per una causa legale. Prima di entrare da Favia aveva scambiato due parole con il collega, l’avvocato Andrea Venarucci. Stava bene e non aveva dato segni di sofferenza o di non sentirsi bene. Quando ha cambiato stanza ed è entrato nello studio di Favia l’agente immobiliare si è seduto su una grossa poltrona e senza proferire parola ha appoggiato la testa all’indietro su un cumulo di fogli. Li ha accusato un malore e poi ha iniziato a rantolare. "Ho chiamato subito il 118 e ho seguito le istruzioni che l’operatore mi dava al telefono - racconta Favia - l’ho adagiato a terra e ho iniziato a fare il massaggio cardiaco seguendo quello che mi dicevano". In pochi minuti sono arrivati i soccorsi sanitari, l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla. Il personale sanitario ha preso in carico il paziente, ha tentato di rianimare il 63enne ma non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non è si più ripreso. Inutile ogni manovra. Uno choc per i familiari, la moglie e due bambini di 10 e 13 anni. La salma è rimasta nello studio legale per il tempo necessario delle procedure, fino al nullaosta del magistrato che ne ha autorizzato lo spostamento. Rossi si era trasferito anni fa nel capoluogo dorico dove faceva l’agente immobiliare, si occupava di vendita di case. La sera prima aveva avuto mal di stomaco a casa. Un disturbo ricorrente negli ultimi tempi tanto che si era rivolto anche al medico e aveva in programma un check up completo di controlli fissato per il prossimo 21 dicembre. Non ha fatto in tempo.

ma. ver.