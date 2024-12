"Impara a viaggiare", studenti protagonisti

Prosegue con grande successo l’iniziativa ‘Imparare a viaggiare’ promossa da Go World, Ancona International Airport e Enac, che consente agli studenti marchigiani di svolgere un’ora di lezione all’aeroporto. L’elevato interesse ha portato alla completa prenotazione di tutte le date disponibili fino alla fine di aprile 2025, con adesioni provenienti da molti istituti scolastici di tutta la regione.

L’obiettivo, ricorda Go World, "è quello di avvicinare i ragazzi e gli studenti marchigiani di età inferiore ai 18 anni al mondo della cultura del viaggio e delle sua importanza per la crescita, far conoscere le procedure di imbarco ed i diritti e doveri come passeggeri".

La lezione, con i referenti di Aia e Go World, si svolge in maniera gratuita. Durante l’incontro viene simulato l’iter per la partenza in aereo, quindi check-in, emissione della carta di imbarco, invio bagagli, controlli di sicurezza e raggiungimento del gate previsto. Nelle diverse fasi i dirigenti di Go World raccontano l’importanza del viaggio, soprattutto in un’ottica green, di sostenibilità e rispetto delle diverse culture.

Il personale aeroportuale illustra come affrontare eventuali problemi che possono verificarsi prima o dopo la partenza, quali ad esempio cancellazione del volo, cambiamento di orari, sciopero, perdita bagaglio, evidenziando diritti e doveri dei viaggiatori. La giornata dedicata a questa esperienza aeroportuale è il mercoledì, in due fasce orarie dedicate che vanno dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11. I gruppi di studenti dovranno essere costituiti da un minimo di 15 persone e un massimo di 25 e accompagnati sempre da almeno un docente. Al termine verrà rilasciata una carta di imbarco preparata per l’evento che contiene, attraverso i QR code, tutte le indicazioni per essere un informato e consapevole viaggiatore. Per prenotazioni rivolgersi a: c.casadei@goworld.it.