Impegnato in politica da quando ha 14 anni

Impegnato in politica dai 14 anni. Dopo la rappresentanza studentesca in Azione Giovani e il movimentismo giovanile nella Giovane Italia prima e in Gioventù Nazionale poi, dal 2016 al 2022 è stato coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. Dal 2019 al 2023 consigliere comunale per FdI, capogruppo e membro di svariate Commissioni, alcune delle quali ritrova oggi da assessore, come commercio e attività produttive. Nel gennaio 2021 il balzo in Regione, chiamato dal governatore Francesco Acquaroli: è stato il responsabile della segreteria del presidente.