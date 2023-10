"Imperial Royal Circus", bambini e adulti tra acrobati e clown

Ancora cinque giorni per ammirare il famoso Imperial Royal Circus, tra i più grandi d’Italia. Lo show, che ha fatto registrare il sold out nelle principali città italiane, proporrà fino a domenica attrazioni varie: i Transformers bumblebee (dall’America), la donna laser, motociclisti spericolati, la ruota della morte... Divertimento assicurato con il celebre Clown Ridolini. Uno spettacolo imperdibile, con tanti artisti internazionali, pervaso da quella particolare magia che sa suscitare emozioni e sorpresa nell’animo di grandi e piccoli. Uno spettacolo pluripremiato e visto da oltre 2 milioni di persone in diverse nazioni, che nella zona antistante lo Stadio del Conero si può vedere alle ore 17.30 e alle 21 (domenica ore 15.30 e ore 18).

Prenotazioni su www.circusticket.it; per informazioni sulle promozioni è possibile consultare le relative pagine Facebook e Instagram e il sito www.imperialroyalcircus.com.