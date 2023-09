Imperversa la truffa dell’incidente al figlio. Chiamate ai carabinieri

Pioggia di chiamate ai comandi dei carabinieri della Valmusone per la truffa del falso avvocato. Tante le chiamate di ignoti che prendono di mira anziani spacciandosi per il legale del figlio della vittima. Lo stesso, dicono, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente e per aiutarlo necessita di un bonifico immediato.

Fortunatamente, grazie alla massiccia campagna di sensibilizzazione portata avanti dagli stessi carabinieri, pare non ci sarebbero nuove vittime anzi, sono stati gli anziani stessi a farlo presente alle forze dell’ordine.