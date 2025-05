Impianti biogas, misure non ancora adottate

Continuano a creare malumori gli impianti a biogas situati nei comuni di Polverigi e Osimo. L’amministrazione comunale polverigiana informa: "Al controllo del 30 aprile, alla scadenza dei termini dell’ordinanza emessa dal sindaco il 21 marzo per domandare l’ottemperanza alle prescrizioni Ast entro i termini, Ast stessa ha effettuato un ulteriore controllo ed ha rilevato che le misure non erano ancora state adottate, notificando l’inadempienza al Comune, specificando che il perdurare di tale situazione potrebbe comportare un rischio per la salute umana. Il 7 scorso l’Amministrazione ha quindi emesso l’ordinanza di sospensione delle attività della centrale a biogas ai fini della tutela della salute umana, valida fino all’effettivo completamento degli interventi richiesti. Ora attendiamo gli sviluppi legati agli auspicabili interventi del gestore secondo quanto prescritto da Ast nonché quelli eventuali di natura legale".

A Osimo la Regione ha diffidato di nuovo la ditta: dopo l’ispezione eseguita dall’Arpam infatti sono state riscontrate delle irregolarità e per questo motivo la Regione intima, di nuovo, attraverso il decreto del dirigente Settore Fonti energetiche, la rimozione di tutte le difformità. Lungo il documento, e diverse sarebbero le irregolarità cui provvedere. Il Comune di Osimo avrebbe già fatto quanto in suo potere per ostacolare la trasformazione: sono tre i pareri negativi trasmessi, uno su tutti quello sulla viabilità che sarebbe insostenibile.