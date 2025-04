Impianti di cremazione nel mirino: "Tutto a norma, Ancona va avanti"

Impianti di cremazione nel territorio marchigiano, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, ha depositato un atto ispettivo sul Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori. Nel suo intervento la Ruggeri chiama in causa, tra gli altri, soprattutto la struttura che presto verrà realizzata all’interno del cimitero di Tavernelle. La giunta comunale di centrodestra ha inserito il progetto nelle sue linee guida di mandato a inizio legislatura, ormai quasi due anni or sono, e non sussistono segnali secondo cui possa recedere dal suo intento. Intanto, tuttavia, la Ruggeri parla di vuoto normativo sul fronte dei crematori e ne chiede conto al governo regionale: "Nonostante gli impegni assunti – afferma la consigliera pentastellata – le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione non sono state mai definite e, nel vuoto normativo, ogni Comune può decidere come gli pare. Il Comune di Ancona, ad esempio, ha deciso la realizzazione di un impianto di cremazione all’interno del cimitero maggiore della città ormai inglobato all’interno del popoloso quartiere di Tavernelle. Questo ha sollevato forti preoccupazioni tra i cittadini, per le gravissime ricadute sul piano sanitario e ambientale. Perché a distanza di quattro anni, e nonostante l’impegno preso dalla giunta tramite i suoi stessi consiglieri, non si è proceduto alla redazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori?".

La struttura per le cremazioni a Tavernelle ha superato una serie di passaggi normativi importanti come la conferenza dei servizi e a breve la direzione lavori pubblici dovrebbe procedere all’affidamento generale dell’opera. Già appaltata la struttura muraria, manca il bando per l’impianto. I lavori dovrebbero partire entro l’anno, al massimo all’inizio del 2026 e in un anno essere finiti per poi procedere al taglio del nastro. Palazzo del Popolo spenderà 2,5 milioni di euro circa, ma secondo i calcoli economici fatti i costi della struttura potrebbero essere coperti nel giro di pochi anni. Dalla giunta nessuna marcia indietro: "Andiamo avanti dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni sanitarie del caso, il progetto è esecutivo e già finanziato" replica il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che, lo ricordiamo, ha voluto tenere per sé la delega all’ambiente. La Ruggeri aggiunge dell’altro: "La risoluzione proponeva di porre in essere ogni utile azione nei confronti degli enti locali finalizzata a introdurre una moratoria dei procedimenti volti alla realizzazione di nuovi crematori fino all’adozione del Piano regionale; chiedo al presidente Acquaroli se intende adottare misure nei confronti del Comune di Ancona per introdurre la moratoria sul procedimento di realizzazione del nuovo crematorio a Tavernelle, almeno fino all’adozione del Piano, così come hanno fatto la Regione Campania e, l’anno scorso, la Regione Lazio. Mi aspetto risposte chiare e tempestive per garantire la trasparenza e la tutela della salute dei cittadini". Per rispondere alla consigliera 5 Stelle anche l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini: "Abbiamo seguito pedissequamente i dettami normativi. La scelta di puntare su questa struttura è legata anche ai costi per le famiglie e alla necessità di non allargare le aree cimiteriali che drenano tante risorse".

Pierfrancesco Curzi