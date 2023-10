Impianti fotovoltaici, occhi puntati sulla Regione

La III Commissione consiliare della Regione Marche ha posto all’odg dei lavori della riunione di giovedì l’avvio della discussione che dovrà portare alla definizione delle aree idonee o non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra sul territorio regionale. "Un’iniziativa importante, che seguiremo, come Comitato e come cittadini, facendo presenti le ragioni della nostra opposizione ai progettati campi fotovoltaici di Monterosso Stazione" dicono a Fabriano.