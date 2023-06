Impianti fotovoltaici sui terreni: scatta la protesta

"No agli impianti fotovoltaici a terra che devastano il paesaggio": spunta un nuovo comitato. Si è costituito negli ultimi giorni e si chiama comitato "Monte Strega". Il suo obiettivo è quello di "sensibilizzare la cittadinanza e proporre azioni volte alla tutela e alla conservazione di qualità dell’area sottostante al Monte Strega, un’area faunistico-venatoria ad alto valore ambientale e paesaggistico, per la quale è stato presentato alla Provincia di Ancona e al Comune di Sassoferrato, da "Solar Challenge 7 srl" di San Benedetto del Tronto, un progetto di installazione di due impianti fotovoltaici a terra in una superficie di alcuni ettari".

Ma non è tutto perché il comitato Monte Strega pronto alla mobilitazione aggiunge: "Corrono voci di ulteriori impianti collegati, nella zona produttiva sovracomunale (Sassoferrato, Fabriano, Genga e Cerreto d’Esi) di Monterosso Stazione, senza che i cittadini residenti a contatto con l’area e i cittadini sassoferratesi tutti abbiano avuto alcuna informazione in merito".

Ora questi si sono organizzati in comitato di interesse pubblico "al fine – spiegano - di impedire quella che appare come una vera e propria devastazione del paesaggio, nel momento in cui, a fronte della crisi dell’industria, si sostiene che sul territorio vanno create economie alternative legate alla valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale che la stessa Costituzione Italiana, all’articolo 9, "tutela e promuove" come risorsa primaria della Repubblica. Il fotovoltaico – aggiunge il comitato Monte Strega - è una delle modalità per creare nuove forme di energia, ma non si può accettare che apporti una gravissima ferita all’ambiente in un Comune riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia, ove peraltro è stato installato, negli anni, un numero già molto alto di impianti fotovoltaici a terra. Tali impianti, come è noto, non creano alcuna occupazione e danneggiano gravemente l’ambiente naturale. Si aggiunga che producono una sensibile perdita di valore agli immobili di privati che abitano a ridosso degli impianti ipotizzati e di quelli della comunità sentinate tutta".

Il comitato Monte Strega ha inviato al Comune di Sassoferrato e alla Provincia di Ancona una richiesta di incontro, chiedendo anche "come soggetto di interesse pubblico, di essere coinvolto nella conferenza dei servizi che sarà convocata a breve per esprimere un proprio parere su tali impianti".

Sara Ferreri