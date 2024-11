Impianti sportivi, "bordate" tra Pd e Giunta

Impianti sportivi, è scontro tra il consigliere e capogruppo del Pd Dario Romano e il vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi. Riflettori accesi sulla piscina delle Saline e sul Palazzetto dell’ex Campo Boario: "La gestione degli impianti sportivi a Senigallia sta raggiungendo livelli di conflittualità inaccettabili, mettendo in pericolo servizi fondamentali per i cittadini. Le recenti vicende legate agli impianti delle Saline e alle tensioni con la società Saline SC, unite agli attriti con l’US Pallavolo Senigallia, rappresentano un fallimento nella capacità amministrativa e gestionale del vicesindaco Pizzi e un danno all’interesse pubblico. – tuona Romano - Sulla piscina delle Saline assistiamo a un continuo rimpallo di responsabilità, in particolare riguardo alle manutenzioni e all’applicazione del contratto di project financing. Questo comportamento, culminato in minacce di contenziosi legali, dimostra un atteggiamento più volto allo scontro che alla collaborazione. Gli impianti sportivi, essenziali per la comunità, non possono essere ostaggio di queste dinamiche conflittuali, che stanno privando centinaia di cittadini di servizi indispensabili. Auspichiamo al più presto un momento di confronto tra Comune e gestore, al fine di risolvere una volta per tutte le criticità". L’impianto è chiuso da quasi un mese e non va meglio per il palazzetto di via Campo Boario: "Non meno preoccupante è la situazione con l’US Pallavolo Senigallia, dove sembra emergere un accanimento incomprensibile sulla gestione della palestra di Campo Boario. Se così fosse, ci troveremmo di fronte a un utilizzo strumentale della politica amministrativa per regolamenti di conti personali, un comportamento che condanniamo fermamente e che danneggerebbe le quasi 500 famiglie coinvolte". La risposta di Pizzi non si è fatta attendere: "Dal 1985 al 2020 , vale a dire in 35 anni di amministrazione a guida Pd, quante nuove palestre sono state costruite a Senigallia? Pubblichi l’elenco così i senigalliesi potranno capire meglio – ha spiegato - Scambiare per accanimento personale il rispetto delle regole, delle norme che dovrebbero essere osservate da chiunque è davvero paradossale: consigliere Romano venga negli uffici e troverà a sua disposizione ampia documentazione sulle possibilità di utilizzo della palestra Campo Boario".