"Impianti sportivi,. Comune incapace"

"Dopo 5 anni e decine di milioni del PNRR, incertezze ed incapacità gestionali da parte del Comune continuano a destare non poche preoccupazioni sul tema degli impianti sportivi" dice il capogruppo del PD Dario Romano che torna sul tema strutture sportive a poche ore dalla panoramica fatta dal vicesindaco Riccardo Pizzi, proprio sulle pagine del Carlino.

"Da mesi i cittadini non possono usufruire della piscina delle Saline. Un impianto strategico anche a livello sanitario, direi che sono noti a tutti i benefici offerti dall’attività in piscina – afferma Romano -. A causa dell’inerzia dell’amministrazione comunale, che non vuole trovare una soluzione, ci troviamo in un limbo e chi ne fa le spese? Il cittadino". Romano parla anche del campo di calcio di Marzocca ed aggiunge: "Dotare il terreno di un manto sintetico potrebbe essere una soluzione operativa. Crediamo che un impegno immediato, dopo tutte le risorse investite in asfalti elettorali, sia opportuno".

Nel dibattito c’è spazio anche per il "Bianchelli" e zona Campo Boario, due questioni che hanno già fatto molto discutere in passato.

"Vorremmo capire quali sono le intenzioni dei nostri amministratori su stadio centrale e Campo Boario – conclude Romano -. A bilancio, senza copertura e senza progetto, sono previsti 6 milioni per una nuova palestra e una manutenzione del Bianchelli. Quei soldi, se reperiti, andavano spesi altrove visto che c’era un progetto di finanza già pronto. Se il Comune non si fosse nascosto politicamente dietro ad un parere della sovrintendenza oggi la situazione sarebbe ben diversa".