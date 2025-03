Impianti sportivi. Ecco il ministro

E’ atteso per domani alle 15 a Fabriano il Ministro dello Sport Andrea Abodi per un incontro istituzionale dedicato alla situazione degli impianti sportivi della città, con focus particolare al PalaCesari, centro federale della Federazione Ginnastica italiana. L’incontro tecnico avrà luogo nella sala comunale Oratorio della Carità alla presenza delle autorità locali e regionali, dei tecnici e dei rappresentanti della Federazione Ginnastica Italiana. Durante la riunione saranno illustrati i due progetti relativi al palas, uno di ristrutturazione e uno per un eventuale nuovo impianto. La scelta della soluzione più idonea dipenderà dagli impegni economici che potranno essere assunti dai soggetti istituzionali coinvolti nel tavolo tecnico, considerato che il Comune ha già stanziato risorse significative per la riqualificazione del PalaGuerrieri. Non mancherà un incontro al palas tra le autorità con Sofia Raffaeli, olimpionica e vicecampionessa mondiale di ginnastica ritmica, e le atlete della Società Ginnastica Fabriano, eccellenza sportiva del territorio. La visita del Ministro, molto attesa fin dall’inizio dell’annuncio, era programmata per il dicembre scorso, poco prima di Natale, ma a poche ore è stata rimandata per problemi di salute dello stesso Abodi.