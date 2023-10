Impianti sportivi: fondi dalla Regione

Un contributo in conto capitale di 170mila euro destinato al Comune di Falconara Marittima per la messa a norma degli impianti sportivi. È quanto previsto nella manovra di assestamento di bilancio della Regione Marche, attraverso la variazione allo stanziamento delle risorse per l’anno 2023: "Risorse che – spiega il sindaco Stefania Signorini – verranno destinate a interventi strutturali per alcuni degli impianti sportivi della nostra città, come ad esempio lo stadio Fioretti di Castelferretti, e in altri casi per interventi di natura tecnica, al fine di consentire il regolare esercizio del pubblico spettacolo da parte delle società sportive, specie nelle palestre di alcuni plessi scolastici dislocati in tutta Falconara. Un’iniziativa che permetterà l’afflusso di persone alle manifestazioni sportive, anche in virtù delle nuove normative decisamente più stringenti".

Nel caso dello stadio della Castelfrettese, storico club calcistico, il primo cittadino chiarisce che i lavori interesseranno anche "un’ottimizzazione della struttura, in particolare con operazioni rivolte all’illuminazione e alle recinzioni di delimitazione dell’impianto".

Grazie a quel finanziamento, inoltre, si potrà appunto intervenire nelle palestre delle scuole per le nuove misure di accoglienza delle persone. E il sindaco Stefania Signorini cita alcuni degli Istituti coinvolti dal provvedimento: "Dante Alighieri, Aldo Moro e in futuro anche Zambelli. Vogliamo consentire alle famiglie, e in generale al pubblico, di accedere tranquillamente alle iniziative – spiega -. Da parte nostra è sempre vivo l’impegno per lo sport, consapevoli del ruolo che svolge a servizio della nostra comunità e soprattutto dei nostri giovani". Di qui, anche grazie all’assestamento di bilancio della Regione Marche, una nuova iniezione di liquidità che assicurerà migliorie agli impianti.

