Impianti sportivi, fondi dalla Regione

"Dopo un bel fine 2023, il Comune ha iniziato bene anche il 2024: la Regione Marche ci ha concesso il contributo riguardante un bando del 2022 per gli impianti e attrezzature sportive".

Così l’assessore allo sport Stefano Stroppa su un progetto che riguarda la completa sostituzione del manto sintetico del campo da tennis coperto, mai rinnovato da quando fu inaugurato e in alcuni parti visibilmente danneggiato e di una nuova illuminazione a fari led "più capillare ed efficiente dell’attuale". Il costo complessivo sarà di 99.400 euro di cui solo il 20% della somma a carico dell’ente. "Un altro piccolo successo – aggiungono l’assessore e il sindaco David Grillini - che premia il lavoro dell’amministrazione e dei tecnici, sempre attenti a valutare e cercare di cogliere qualsiasi opportunità si presenti. Non tutto va in porto, ma con la perseveranza di realizzare i nostri obiettivi, otteniamo buoni risultati e speriamo di ottenerne anche in futuro per altre attività". "Complimenti all’assessore Stefano Stroppa – aggiunge il sindaco Grillini- che con un lavoro assiduo e spesso silenzioso, sta portando a casa una serie di successi che favoriscono il miglioramento e l’efficientamento energetico delle nostre strutture sportive".