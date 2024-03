Impianti sportivi, la giunta rintuzza le critiche

Quando il marciapiede di via Liguria diventa una tribuna "d’emergenza", considerato che quella vera sul lato opposto del campo Neri non è agibile, secondo il capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, "da settembre 2023". Circostanza che sta costringendo "a disputare a porte chiuse le partite del settore giovanile e della Seconda Categoria del Palombina Vecchia".

Ma alla denuncia della consigliera di opposizione, ieri, è corrisposta una notizia dell’amministrazione: "Tornerà agibile la prossima settimana". Polita ha anche lamentato che genitori e tifosi si sono dovuti adattare "a seguire le competizioni dal marciapiede di via Liguria, per quanto possono consentirlo i rami dei pini (nulla contro gli alberi) che ostruiscono la visuale e in condizioni di sicurezza alquanto precarie dovute al cedimento in due punti delle balaustre in legno".

La Giunta Signorini, dopo aver fatto sapere che si tornerà alla normalità a breve, ha replicato: "Le pratiche di competenza del Comune sono state completate nei primi giorni di gennaio e in queste settimane gli uffici hanno lavorato in collaborazione con il Palombina Vecchia (la società che gestisce il campo, ndr) che doveva sbrigare alcune incombenze, per ripristinare l’agibilità e consentire l’ingresso di spettatori in occasioni di competizioni e altre iniziative sportive. L’amministrazione è in attesa che il Palombina Vecchia presenti la documentazione necessaria per terminare l’iter".

Gli spalti fuori uso a Palombina, tuttavia, non rappresentano le uniche criticità dell’impiantistica sportiva. Polita ha fotografato la stessa situazione al campo Amadio. Il Comune ha chiarito che, subito dopo il Neri, toccherà allo stadio di via dell’Artigianato, "in modo da ripristinare l’agibilità della tribuna". E che dire dei lavori (interminabili) allo stadio Roccheggiani? "È doveroso ricordare che la tribuna da circa tre anni non permette di assistere agli incontri della Falconarese, che milita in Prima Categoria, nonché alle competizioni del settore giovanile – il punto di Polita –. Dopo i trionfalistici annunci dell’assessore Barchiesi, che nell’agosto 2022 annunciava la demolizione e la ricostruzione della tribuna entro il gennaio 2023, con l’utilizzo di fondi pubblici e l’accensione di un mutuo a tasso zero, il tempo è scaduto da oltre un anno e siamo ancora in attesa".

Anche qui, buone nuove dal Castello: "È in dirittura d’arrivo la realizzazione della tribuna: la costruzione sarà terminata il mese prossimo e subito dopo il Comune procederà con le opere complementari per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per arrivare all’agibilità complessiva". Per la nuova tribuna sono stati impegnati 822mila euro (oltre ai 130mila per la demolizione della vecchia), cui ne verranno aggiunti altri 110mila per le opere di completamento.

Giacomo Giampieri