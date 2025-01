Impianti sportivi,. M5S e Glorio: "S’investa seriamente sul futuro"

Sulla gestione della piscina comunale di Osimo si esprime la politica cittadina. Il Movimento 5 Stelle afferma: "L’amministrazione comunale deve investire seriamente nel futuro delle strutture sportive della città. La piscina di Osimo, così come gli altri impianti, ha bisogno di una gestione stabile, con programmi di lungo periodo, che possano garantire la qualità del servizio e la partecipazione di tutti i cittadini". La candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio aggiunge: "Bene la proroga fino a luglio della gestione della piscina comunale per dare continuità ad un servizio importante. Tanti sono i progetti per i quali avevamo impegnato risorse a bilancio che sono nel tempo state confermate e che però hanno bisogno ora di concretizzarsi. Dal palascherma agli spogliatoi nuovi del campo sportivo di San Biagio"