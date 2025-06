Impianti sportivi, manifestazione di interesse per la gestione

La giunta comunale di Ancona lancia la manifestazione d’interesse anche per la gestione degli impianti sportivi. L’obiettivo è delegare gli impegni ai privati per risparmiare oneri e risorse. Dopo la cultura, gli eventi e le rassegne, il 23 giugno scadrà il bando per far gestire dai privati alcuni impianti di sua proprietà. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha emesso un avviso pubblico per una manifestazione di interesse per tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti. Ecco la lista degli impianti in questione: la palestrina judo, durata tre anni, canone concessorio annuale 4mila euro, corrispettivo annuale 6mila euro, valore della concessione IVA esclusa 49.500 euro; palasport PalaBrasili durata 3 anni, canone concessorio annuale 12mila euro, corrispettivo annuale 25.500 euro, valore della concessione 207mila euro; area ricreativa skateboard Skatepark, tre anni di durata, canone concessorio annuale di mille euro, corrispettivo annuale zero euro, valore della concessione IVA esclusa 49.860 euro. La gestione del servizio consiste nella organizzazione e gestione di tutte le attività praticabili nella struttura secondo le modalità indicate nel progetto che sarà presentato in sede di gara; inoltre, nella conduzione degli impianti tecnologici (es. impianto elettrico) e il compimento di quanto necessario al regolare funzionamento dei beni concessi. Sul sito dell’amministrazione comunale di Ancona sono presenti tutte le informazioni legate alla partecipazione al bando e le modalità da seguire per le associazioni che sono interessate a partecipare a questa manifestazione d’interesse.