"Impianti sportivi migliorati, attività per tutti"

Tre obiettivi da centrare, nel 2025, per l’assessore Ilenia Orologio: "Migliorare la qualità della vita, promuovere l’inclusività e favorire la crescita sociale ed economica". Punto su punto, la rappresentante della Giunta ha descritto gli interventi da attuare, in particolare quelli legati alla delega allo Sport, che sinergicamente si legano a quella ai Lavori pubblici del vicesindaco Valentina Barchiesi.

Tra le priorità, "il miglioramento degli impianti, a partire dai lavori in corso per sistemare il campo Amadio dopo l’alluvione e per la riqualificazione dello stadio Roccheggiani, che prevede la ristrutturazione dell’impianto elettrico, della pista di atletica e del campo in erba – ha detto Orologio –. Saranno effettuati interventi anche al PalaBadiali e alla palestra Ferraris, con la sistemazione degli spogliatoi del campo Neri. Si sta inoltre valutando un progetto per il miglioramento del campo da rugby in sinergia con la società sportiva Rugby Falconara".

Sui progetti sportivi con finalità sociali, "un’attenzione particolare sarà rivolta agli anziani, saranno studiati percorsi sportivi mirati per migliorarne la mobilità e cercando di prevenire malattie legate all’invecchiamento e alla sedentarietà". E ancora "promuovere l’accesso alle attività sportive per tutti, con iniziative a favore di persone con disabilità e a basso reddito".

Capitolo Commercio: "Tra i progetti da realizzare c’è la riorganizzazione dei mercati, dopo la modifica del regolamento per venire incontro alle esigenze dei commercianti, promuovendo una gestione più efficiente – ha detto l’assessore Orologio –. Un altro obiettivo è la riqualificazione commerciale, attraverso uno studio per incentivare il commercio di prossimità, rafforzando le reti locali e promuovendo attività che favoriscano la convivialità. È prevista anche una digitalizzazione del commercio: saranno organizzati corsi di formazione per aiutare i commercianti nella transizione digitale e nell’e-commerce". Già nota l’intenzione di attivare una fidelity card e riproporre incentivi per le nuove attività.

Sul fronte dei Servizi sociali "saranno promossi progetti per favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, mentre per le famiglie vulnerabili saranno sviluppati programmi di supporto economico e sociale. Sarà poi istituito uno sportello rivolto agli anziani e attivate politiche per la prevenzione della povertà e di accoglienza per i senza dimora", ha aggiunto.

Per le Pari opportunità, in arrivo la Commissione dedicata. Sarà potenziato lo Sportello Frida per un supporto alle donne vittime di violenza, oltre ai percorsi di prevenzione nelle scuole e nelle famiglie.