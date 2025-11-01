Impianti sportivi, scambi Comune e Federcalcio

Impianti sportivi, via libera a una permuta tra Comune di Ancona e Federcalcio. La giunta ha approvato lo scambio tra aree comunali e impianti sportivi situati alla Baraccola, in via Schiavoni, e a Vallemiano, in via Paolucci, di proprietà della Federcalcio Servizi Srl. La delibera, predisposta dall’Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio, andrà ora all’esame del Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

L’impianto in via Schiavoni sfiora i 25mila metri quadrati è di proprietà comunale ed era stato concesso in diritto di superficie alla Federcalcio con convenzione stipulata nel 1990, a titolo gratuito per 99 anni. Sull’area sono stati realizzati edifici destinati ad impianti sportivi e uffici. Con la permuta il Comune cede in piena proprietà alla Federcalcio Servizi un’area contenente immobili mentre la Federcalcio cede al Comune gli impianti realizzati sull’area, come il Paolinelli e il campo da calcio.

Questi impianti, già tenuti in concessione dal Comune, saranno acquisiti in proprietà dall’amministrazione con un conguaglio di 70mila euro a favore del Comune da parte della Federcalcio: "Questa operazione – afferma l’assessore agli impianti sportivi, Daniele Beradinelli – ci permetterà di gestire direttamente la struttura di Vallemiano con l’abbattimento delle strutture precarie presenti e la ricostruzione di spogliatoi e ambienti più consoni per lo svolgimento dell’attività sportiva. In questo modo potremo dare ai ragazzi anconetani un impianto più confortevole dove praticare il loro sport preferito".