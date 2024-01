"Impianti sportivi, siamo in pieno rilancio"

Dopo gli attacchi di Unione Civica sul degrado in cui versano alcuni impianti della Cittadella dello Sport, il vicesindaco Riccardo Pizzi non ci sta alle accuse e fa il punto sui lavori in corso. "La situazione in cui versavano le strutture sportive di Senigallia al momento del nostro insediamento non era certo rosea – spiega – per questo abbiamo subito cercato di fronteggiare l’atavica carenza di spazi da dedicare all’attività sportiva che affondava le radici in oltre vent’anni e più. Abbiamo creato progettazioni che ci hanno consentito di cercare e quindi ottenere risorse economiche destinate alla creazione o sistemazione degli impianti sportivi. Abbiamo così potuto aprire due cantieri per la realizzazione di altrettante nuove palestre: quella nel realizzando nuovo complesso scolastico della Marchetti e una nella scuola primaria Puccini. A breve partiranno i lavori per la sistemazione del palascherma a Marzocca, così da rinnovarlo e renderlo capace di ospitare ben 5 discipline sportive. È inoltre partito il cantiere per il recupero del centro sportivo a Cesanella".

Proprio riguardo alla Cittadella dello sport, sono terminati i lavori di rifacimento del manto del campo di calcio alle Saline, mentre stanno terminando quello per la sua recinzione. "Anche nel campo di calcio di Marzocca abbiamo effettuato diversi interventi negli spogliatoi – prosegue -. È iniziata la sistemazione del campo di calcio alla Cannella. Ed è stata conclusa poi la messa a norma strutturale dell’impianto del Tennistavolo. Stiamo inoltre dotando di nuovi seggiolini sia la Tribuna centrale del Bianchelli sia gli spalti del Palazzetto dello sport di via Capanna".

A breve si partirà anche con l’affidamento della gestione e la conseguente sistemazione dei campi da tennis del Ponte Rosso. "Il nostro impegno non si è fermato qui: stiamo per valutare altre idee di recupero o di creazione di nuovi impianti sportivi sul territorio - conclude – L’importante trasformazione che ha coinvolto e coinvolge l’intero settore comunale dello sport, sia sotto l’aspetto dell’impiantistica che sotto quello dell’organizzazione, si è realizzato in piena sintonia e univocità della Giunta con le indicazioni e le decisioni indicate dall’assessore Pizzi, dal quale nè il sindaco nè altri componenti hanno mai preso, come erroneamente sostenuto da altri, in un comunicato di qualche giorno fa, le distanze". Intanto, l’Ufficio Sport è stato potenziato ed è una realtà composta da tre impiegati, dando cosi modo di essere in grado di rispondere puntualmente a qualsiasi necessità.