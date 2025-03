"Impianto agro fotovoltaico, nessun confronto con gli Enti"

Impianto agri-fotovoltaico su 53 ettari di terreno in campagna a Chiaravalle. Mentre l’iter autorizzativo va avanti, pur nelle perplessità dei cittadini, anche il consigliere della vicina Falconara Clemente Rossi dice la sua: "Ho espresso forti riserve in merito, sottolineando la rapidità e la precisione con cui le imprese hanno proceduto nell’intero 2024 – dice –. Attraverso un utilizzo abile delle normative vigenti, le aziende coinvolte hanno portato avanti il progetto senza un apparente coinvolgimento attivo della popolazione e degli enti locali. Seppur formalmente in regola con le procedure di legge, la ratio stessa della direttiva europea sulle energie rinnovabili sembra essere stata stravolta, privilegiando un interesse economico immediato rispetto al bene collettivo". Per lui, "l’assenza di un reale confronto con gli enti locali e con la cittadinanza appare una delle principali criticità. Il rischio percepito è che l’installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli venga vista come una scorciatoia conveniente per le aziende, senza considerare l’impatto paesaggistico, ambientale e sociale. La direttiva europea in materia, infatti, suggerisce prioritariamente l’installazione su edifici già esistenti, capannoni industriali e aree già destinate ad attività produttive, limitando l’uso di suolo agricolo", ricorda Rossi.