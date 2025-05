Impianto biogas, nuova diffida della Regione per alcune irregolarità

E’ una delle spine nel fianco con cui di certo la prossima amministrazione comunale osimana dovrà fare i conti. Una questione che si trascina da tempo.

Il caso biogas continua a tenere banco almeno fino alla convocazione della prossima Conferenza dei servizi.

La Regione, con decreto del dirigente del settore, il 23 dicembre scorso diffidava la società relativamente all’impianto collocato in località Coppa per la rimozione tempestiva delle non conformità riscontrate all’ultima nota dell’Arpam e di darne comunicazione immediata con la relazione tecnica.

Poche settimane fa, di diffida, la Regione ne ha inoltrata un’altra alla ditta: dopo l’ispezione eseguita dall’Arpam infatti sono state riscontrate delle irregolarità e per questo motivo la Regione intima, di nuovo, attraverso il decreto del dirigente Settore Fonti energetiche, la rimozione di tutte le difformità.

Lungo il documento, e diverse sarebbero le irregolarità cui provvedere. Tra tutte non risulterebbe autorizzato o approvato lo scarico di emergenza della vasca drenaggi e ci sarebbero violazioni sulla gestione degli scarti di idrossido di ferro esausto.

Il comitato di residenti che si è costituito afferma: "Una diffida bis, a dimostrazione di quanto siano critici questi impianti, con impatti ambientali e sulla salute che non possono essere sottaciuti né sottovalutati".

Il Comune di Osimo avrebbe già fatto quanto in suo potere per ostacolare la trasformazione: sono tre i pareri negativi trasmessi, uno su tutti quello sulla viabilità che sarebbe insostenibile per la zona.