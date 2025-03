Impianto biogas, sindaco nel mirino

Il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali sabato scorso ha emesso un’ordinanza sull’impianto a biomasse in via dell’Industria a Polverigi. Una decisione considerata tardiva dal gruppo di opposizione Noi per Polverigi perché, dicono, arriverebbe dopo i sigilli. L’impianto è sotto sequestro giudiziario da almeno tre giorni per inquinamento ambientale, illecito smaltimento dei rifiuti. "L’ordinanza obbliga la proprietà a tenere conto delle raccomandazioni presenti nella relazione il 25 ottobre scorso. Già a ottobre quindi l’Ast di Ancona aveva segnalato di porre attenzione a diversi aspetti. Il consigliere di minoranza della Commissione Ambiente chiese, il 18 gennaio, la convocazione della Commissione stessa per avere aggiornamenti sugli esiti del tavolo tecnico. L’ordinanza del sindaco è fuori tempo massimo, la proprietà non può più fare niente perché l’impianto ha i sigilli dell’autorità giudiziaria". Il sindaco Daniele Carnevali replica: "I dati del monitoraggio hanno escluso effetti cronici e acuti per la salute umana ma nelle sedute del tavolo tecnico che nel frattempo si sono svolte è stata approfondita da parte di Ast la questione del benessere psico-fisico. Sulla base di questa nuova ipotesi, l’Ast ha eseguito un nuovo sopralluogo l’11, anticipando che quelle raccomandazioni sarebbero diventate prescrizioni in caso di esito negativo. Così è stato, infatti lunedì scorso l’Ast mi comunica che le azioni da mettere in campo erano diventate prescrittive e da eseguirsi entro 30 giorni. L’ordinanza emessa venerdì ha avuto lo scopo di comunicare alla ditta il contenuto del verbale".