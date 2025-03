Impianto biogas sotto la lente: "Riscontrate irregolarità da sanare"

E’ uno dei casi più spinosi di Osimo, un tema con cui di certo la prossima amministrazione comunale dovrà fare i conti. Il caso biogas continua a tenere banco almeno fino alla convocazione della prossima Conferenza dei servizi. La Regione, con decreto del dirigente del settore, il 23 dicembre scorso diffidava la società relativamente all’impianto collocato in località Coppa per la rimozione tempestiva delle non conformità riscontrate all’ultima nota dell’Arpam e di darne comunicazione immediata con la relazione tecnica. Fratelli d’Italia Osimo dice: "In seguito all’ispezione eseguita nell’ottobre scorso da parte di Arpam, sono state riscontrate delle irregolarità. La Regione intima attraverso il decreto del dirigente Settore Fonti energetiche, la rimozione di tutte le difformità. La legge nazionale definisce tali impianti come "strutture strategiche" e l’Europa ci chiede di incentivarne la realizzazione quindi, pur non condividendone la prolificazione, non sempre è possibile fermare l’iter autorizzativo che non è in capo né al Comune né alla Consiglio Regionale ma alla Conferenza dei Servizi. Il Comune di Osimo, in questo caso, ha fatto quanto in suo potere per ostacolare la trasformazione: sono tre i pareri negativi trasmessi, uno su tutti quello sulla viabilità, insostenibile per la zona. Speriamo basti". In tema di energie alternative, c’è anche un altro dibattito che anima l’opinione pubblica, quello relativo all’impianto agrivoltaico in costruzione in via Fosso Lama a Campocavallo con una potenza di 5,8 Mw. La polemica politica verte anche sull’assenza di coinvolgimento e sulla mancata informazione ai cittadini sul progetto. Un altro impianto sempre a biogas insiste poi nella vicina Polverigi, per cui il gruppo di minoranza Noi per Polverigi ha depositato un’interpellanza: "Chiediamo aggiornamenti sullo stato dell’arte del tavolo tecnico sperimentale relativo all’impianto di biogas in via dell’Industria. Tale tavolo era stato istituito in seguito a una delibera approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, con l’obiettivo di monitorare la qualità dell’aria e garantire trasparenza sui risultati. In particolare chiediamo di rendere pubblica la risposta ricevuta dall’Uoc Igiene e Sanità pubblica – Ast di Ancona sulla gestione delle matrici in ingresso e dello stoccaggio biomasse".

Silvia Santini