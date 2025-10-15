Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Ancona
Impianto crematorio, affidato il monitoraggio
15 ott 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
Impianto crematorio, affidato il monitoraggio

Impianto di cremazione al cimitero di Tavernelle: mentre il Comitato ‘Aria Nostra’ attende l’esito dell’analisi del quesito referendario presentato in...

Impianto di cremazione al cimitero di Tavernelle: mentre il Comitato ‘Aria Nostra’ attende l’esito dell’analisi del quesito referendario presentato in comune la settimana scorsa, l’amministrazione comunale va avanti nel progetto. E lo fa anche sotto il profilo della salvaguardia ambientale, come annunciato nei mesi scorsi dallo stesso sindaco, Daniele Silvetti. Nei giorni scorsi è stato affidato, con la formula dell’accordo quadro, il servizio di monitoraggio ambientale, prima e dopo l’entrata in funzione dell’impianto. La durata sarà triennale e il servizio è stato affidato a un’impresa di Osimo per un valore a base d’asta di 20mila euro.

I lavori della struttura edilizia e dell’impianto crematorio dovevano partire tra giugno e luglio scorsi, ma l’attività di contrasto a quell’impianto portata avanti dal comitato ha spinto l’amministrazione comunale e, di riflesso, quella regionale, a prendere tempo. Non va dimenticato che a fine settembre ci sono state le elezioni regionali e non più di tardi di due mesi prima il comitato era riuscito a raccogliere e consegnare al sindaco una petizione con oltre 4mila firme.

Ora la macchina si è rimessa in moto e a proposito di monitoraggi, anche l’Arpam, a cui il Comune ha affidato l’appalto triennale del PIA 2, si sta adoperando. Entro un mese, tuttavia, dalla Commissione referendaria (composta da 3 membri, due di maggioranza e uno di opposizione) del comune dovrà arrivare la risposta sul quesito presentato ufficialmente pochi giorni fa. In caso di rigetto la lotta per il comitato inizierebbe a farsi complicata.

