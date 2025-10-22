Impianto crematorio. Ecco la commissione che dovrà decidere se fare il referendum

Impianto di cremazione a Tavernelle, dopo la segnalazione/denuncia da parte del comitato ‘Aria Nostra’ sulla presenza di un serbatoio di acqua potabile a poche centinaia di metri dal cimitero e dall’ubicazione del sito, da Palazzo del Popolo nessuna reazione e nessun commento. Intanto lunedì prossimo, sempre in comune, verrà formata ufficialmente la Commissione referendaria in seno al consiglio comunale che dovrà analizzare e prendere una decisione sul quesito presentato proprio dal comitato ‘Aria Nostra’; la commissione potrebbe annullare la richiesta o ammettere il quesito e a quel punto il proponente avrebbe 180 giorni di tempo per raccogliere circa 5mila firme e poi andare verso il referendum cittadino.

Ricordiamo che il quesito referendario non punta a vietare la realizzazione del crematorio ad Ancona, ma chiede che venga delocalizzato dall’area cimiteriale di Tavernelle perché troppo vicino al quartiere e dunque considerato pericoloso. A decidere sul via libera o meno del progetto saranno i tre membri della Commissione Referendaria, due per la maggioranza di centrodestra, il presidente del consiglio comunale Simone Pizzi e Teodoro Buontempo (Ancona Protagonista per Silvetti), e uno per l’opposizione, Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi). Se il cammino del quesito finisce subito con un diniego da parte della commissione il comitato dovrà trovare altre strade per evitare la costruzione del sito, mentre in caso contrario comunque si creerebbe un problema visto che i lavori sono già stati appaltati a due ditte specializzate.

L’intervento, in effetti, doveva partire alla fine di giugno scorso, poi il sindaco ha dato l’ok a una proroga per consentire delle indagini ambientali. Le imprese hanno accettato una dilazione dei tempi, ma è chiaro che non potranno attendere all’infinito. A meno che la giunta non opti per annullare l’appalto e pagare una ricca penale.