Impianto cremazione. Già affidati i lavori

Impianto di cremazione al cimitero di Tavernelle, affidati i lavori per la parte muraria dell’edificio realizzato davanti alla Casa del Commiato. Si tratta dell’ennesimo passo avanti fatto dal progetto voluto fortemente dall’amministrazione comunale su cui verranno investiti circa 2,5 milioni di euro. Dalla gara effettuata per l’aggiudicazione del primo lotto, appunto la struttura in muratura dell’impianto, ad aggiudicarsi l’appalto è stata una nota ditta dell’ascolano. L’altro lotto, il più importante, delicato e costoso è l’approvvigionamento dell’impianto stesso di cremazione. Delicato perché in sede di analisi preventiva sono state richieste delle integrazioni sotto il profilo del possibile impatto ambientale nella dispersione dei fumi. Il procedimento sta andando avanti per risolvere quelle problematiche, dopo che erano stati superati i vari step preparatori, tra cui la conferenza di servizi. Intanto l’aggiudicazione della prima parte dei lavori è un punto importante. La direzione Lavori pubblici spera di poter avviare il cantiere a settembre.