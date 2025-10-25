Impianto di cremazione: "A Tavernelle non si può fare"

"Il quartiere di Tavernelle non può ospitare un impianto di cremazione". A dirlo è il riconfermato consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi che interviene su un tema molto sentito in città. A battersi contro quest’opera il comitato ‘Aria Nostra’ che, tra le altre cose, ha presentato un quesito referendario alla Commissione consiliare che adesso dovrà valutare se i requisiti sono validi o no. In caso affermativo entro il prossimo anno la città sarà chiamata a votare se lasciare le cose come stanno, ossia il via libera ai lavori dell’opera (l’inizio del cantiere bloccato a giugno), oppure procedere a una delocalizzazione del sito. Mangialardi interviene per quanto di competenza della giunta delle Marche: "L’assenza di un Piano di Coordinamento regionale per l’individuazione delle aree idonee per l’ubicazione di eventuali nuovi impianti di cremazione ha causato in questi anni un vuoto normativo, in cui è stato lasciato campo libero a progetti e richieste dei privati. In quanto catalogati come industrie insalubri di prima classe, i crematori andrebbero ubicati nelle zone industriali, non certo nel bel mezzo di un quartiere densamente abitato. Il caso di Tavernelle è emblematico: la sacrosanta richiesta di un referendum consultivo, il cui quesito verrà discusso dalla competente commissione consiliare comunale già all’inizio della prossima settimana, riempe il vuoto della politica. Come evidente, non essendoci stata condivisione con la cittadinanza di questa scelta, non essendo mai stato discusso il Piano di Coordinamento (che solleciterò sin dalla prima seduta della nuova Legislatura), questo passaggio partecipativo è assolutamente ineludibile. Auspico, dunque, che il referendum si faccia e che una ampia mobilitazione popolare decreti uno stop definitivo al progetto". Il consigliere Dem di Senigallia chiosa seguendo la linea tracciata dallo stesso comitato di cittadini: "Personalmente, sono favorevole alla cremazione e conseguentemente alla realizzazione di nuovi impianti qualora fosse individuata una reale esigenza in base ai numeri. Non tutte le ubicazioni, tuttavia, sono consone, ed è compito delle istituzioni, specialmente a livello regionale, fornire un quadro serio e coerente per orientare gli enti locali" aggiunge Mangialardi.